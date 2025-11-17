Stephan Schulz – Island und Grönland in 3 D

Island und Grönland sind Traumziele für Naturliebhaber. Der Fotograf Stephan Schulz hat beide Inseln zu allen Jahreszeiten besucht.

Er erlebte einen spektakulären Vulkanausbruch und beschreibt in humorvollen Erzählungen, wie er sich sich mit dem Fahrrad auf z.T. fürchterlichen Wellblechpisten oder eiskalten Gletscherflüssen durchs Hochland kämpft. Oder wie er mit dem Auto auf der total vereisten Ringstraße befürchten musste, von einer Orkanböe von der Straße geweht zu werden. Außerdem erlebte er das mit 120m Sichtweite klarste Wasser der Welt und fuhr per Hundeschlitten mit Eistauchausrüstung über den zugefrorenen Sermilikfjord, um in minus 3 Grad kaltem Wasser eingefrorene Eisberge unter der Eisdecke zu betauchen.

Bei all diesen Naturschätzen beleuchtet Stephan Schulz aber auch kritische Themen wie Walfang oder Massentourismus. Und in Grönland begegnete er den Inuit, für die der Klimawandel und der Einzug der westlichen Lebensweise einen drastischen Kulturschock und Identitätsverlust bedeutet. Tauchen Sie ein in einen überwältigenden 3D-Bilderrausch – ein plastisches visuelles Erlebnis, welches im Bereich der Live-Reportage einzigartig im deutschsprachigen Raum ist!