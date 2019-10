Stephan Ullmann & Band

Alle aktuellen Projekte des Mannheimer Musikers im Weihnachts-Spezial-Konzert

Stephan Ullmann, Sänger, Komponist, Musikproduzent und TV Coach („Dein Song“, ZDF/KiKa) aus Mannheim ist seit jeher musikalisch sehr umtriebig und gilt als ein hart arbeitender Mann im Showbusiness. So entstand die Idee mit dem Leiter des Capitols, Thorsten Riehle, alle aktuellen Projekte des Mannheimer Barden zum Weihnachts-Spezial-Konzert des Vollblutmusikers auf einer Bühne zu vereinen!

Jetzt gibt es die einmalige Möglichkeit, all diese wunderbaren Acts gemeinsam an einem Abend zu erleben:

DORFMUGGE

Ein einmaliges Duo bestehend aus dem Hirschberger Matz Scheid und Stephan Ullmann, die dieses Projekt an einem feuchtfröhlichen Abend im Großsachsener Wirtshaus „Zum Weißen Lamm“ gründeten, wo sie bis heute eine jährliche Konzertreihe veranstalten.

„Es war ein Konzert zum Ohrenreiben. Spielen die das jetzt wirklich?“So beginnt ein Rezensent, durchaus erstaunt darüber, was mit minimaler Besetzung alles möglich ist, 2 Gitarren und 2 Stimmen interpretieren 50 Jahre Rock- & Popmusik. Sie schrecken dabei auch nicht vor komplexen Werken wie „The Walrus“ oder „Personal Jesus“ zurück und zelebrieren die Songs mit ihrem Publikum.

Matz Scheid ist vor allem bekannt als Gründer und Chef des legendären Odenwälder Shanty Chors. Er ist ein musikalisches Chameläon, lässt sich in keine Schublade stecken und stellt mit dem Musik-Comedy-Duo „Die Wolpertinger“, den rock’n rollenden „Cartwrights“, der Blues-Rock Combo „RockFour“ oder auch als kleinkünstlerischer Solist seine Vielseitigkeit immer wieder unter Beweis.

ONE VOICE DOWN

Eine Welt - Eine Reise - One Voice Down

Musik verbindet Kulturen, Musik vereint Menschen, Musik ist die Sprache, die jeder versteht. Mit dieser Message bereisen drei Ausnahmetalente die Welt und machen Zwischenstopp im Mannheimer Capitol.

Deborah Lee, Stephan Ullmann und Markus Zimmermann. Zusammen sind sie: One Voice Down. Als Trio performen OneVoiceDown mit Loop-Beats und einer außergewöhnlichen Instrumentierung zeitlose Popsongs auf noch nie dagewesene Weise. Im Trio sind diese sympathischen Musiker in Höchstform, drei außergewöhnliche Stimmen, die perfekt miteinander harmonieren.

Deborah Lee ist eine deutsch-koreanische Pop Sängerin, die mit ihrer unglaublich ausdrucksstarken und facettenreichen Stimme begeistert. Die Bühne ist ihr Element und so zieht die attraktive Vollblut Musikerin das Publikum unweigerlich in ihren Bann.

Markus Zimmermann lebt, atmet und macht Musik - wenn er nicht gerade Musik träumt. Sein Naturtalent an den Tasten und den Stimmbändern sowie seine Professionalität verschafften ihm die Möglichkeit zur Zusammenarbeit mit Nick Carter (Backstreet Boys), Dante Thomas (Welthit „Miss California) sowie als Backgroundsänger bei Herbert Grönemeyer.

www.onevoicedown.com

ULLMANN

STEPHAN ULLMANN ist vor allem Gitarrist und Sänger aus Leidenschaft. Bis heute absolviert der Mannheimer Musiker weit über 1000 Auftritte auf der ganzen Welt und teilt sich dabei die Bühne u.a. mit Laith Al-Deen, Nile Rodgers, Xavier Naidoo oder Aura Dione. 2013 startet Ullmann seine TV-Karriere und steht regelmäßig vor der Kamera als Coach in der ZDF/KiKa Fernsehshow „DEIN SONG“.

Sein Solo Album „ALLES ANDERS“ gibt es seit 2017. Mit seiner fantastischen Band spielt er nicht nur bekannte Songs aus seinem Album, sondern präsentiert auch Songs, die gerade für sein 2. Solo Album entstehen. Erzählt in authentischen wundervoll verpackten Geschichten. Songs mit dem Drang nach vorne, mitten ins Herz. Genau da kommen sie auch her: Stephan Ullmann hat seine Emotionen in Musik verwandelt. Das berührt. Ohne Kalkül, ohne Plan, direkt und unverfälscht.

Mit dabei:

RALF GUSTKE, Drums

ALVIN MILLS, Bass

MARKUS ZIMMERMANN, Keys

STEFAN KAHNE, Gitarre

Nach Ullmanns erfolgreichem Projekt „A Night Without... Prince“ gibt es jetzt „A Night With Ullmann“. Die eine oder andere Zugabe aus dem aktuellen Prince-Programm wird übrigens nicht ausgeschlossen.