Stephan Zinner "Der Teufel, das Mädchen, der Blues und ich"

Stephan Zinner hat den Blues. Was nicht bedeutet, dass er niedergeschlagen ist, nein, ganz im Gegenteil.Mit der, dem Blues eigenen Energie geht er auf eine Reise zu den Wurzeln des Blues.

Und diese Wurzelnliegen nicht wie viele Denken, ausschließlich im Mississippi-Delta im Süden der USA, nein, sie liegenauch in Trostberg in Oberbayern. Natürlich gibt es dort keine Baumwollfelder, sondern Maisfelder, undden Teufel trifft man dort nicht an der Kreuzung, sondern in der Sparkasse am Eck, getrunken wird keinBourbon, sondern Rüscherl, aber das Weibsvolk bringt einen auch dort zur Verzweiflung, die Arbeit isthart, die Reichen sind reich, die Armen sind arm und nur die Musik kann einen retten.

Also, nimmt Zinnerdie Gitarre in die Hand und wird mit der Unterstützung eines wahren Teufelskerls, namens Peter Pichler,den Blues jaulen, den Gospel predigen und tanzen, dass es dem Satan ganz schwindlig werden wird.Praise the Lord und rock on!