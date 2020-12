Stephan Zinner - Raritäten

In einem kleinen Hotel in Ostfriesland, ganz nah am Ende der Welt, entstand Zinners 5. Programm. Gezeichnet von den Erfahrungen der vorhergehenden Tage mit Begegnungen von jammernden, deutschen Rentnergruppen in karierten Dreiviertelhosen aus denen Steckerlhaxen mit Trekkingsandalen herausschauten, aus denen wiederum Zehen mit ungeschnittenen Fußnägeln herauslugten, schwante dem Wahlmünchner etwas: Die Zeiten ändern sich. War früher alles besser? Auf gar keinen Fall – lautet die Antwort. Doch ein paar Dinge vermisst er dann schon, der Zinner... und er macht sich auf die Suche nach Seltenem, Wertvollem, Liebgewonnenem