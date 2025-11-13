Stephan Zinner hat den Blues. Was nicht bedeutet, dass er niedergeschlagen ist, nein, ganz im Gegenteil.

In seinem neuen Programm geht er mit der dem Blues eigenen Energie auf eine Reise zu den Wurzeln des Blues »Der Teufel, das Mädchen, der Blues und Ich«. Diese Wurzeln liegen nicht, wie viele denken, ausschließlich im Mississippi-Delta im Süden der USA, nein, sie liegen auch in Trostberg in Oberbayern. Natürlich gibt es dort keine Baumwollfelder, sondern Maisfelder, und den Teufel trifft man dort nicht an der Kreuzung, sondern in der Sparkasse am Eck, getrunken wird kein Bourbon, sondern Rüscherl, aber das Weibsvolk bringt einen auch dort zur Verzweiflung, die Arbeit ist hart, die Reichen sind reich, die Armen sind arm und nur die Musik kann einen retten. Also, nimmt Zinner die Gitarre in die Hand und wird mit der Unterstützung eines wahren Teufelskerls, namens Peter Pichler den Blues jaulen, den Gospel predigen und tanzen, dass es dem Satan ganz schwindlig werden wird.

Praise the Lord and rock on!

Wenn Stephan Zinner nicht gerade als Musikkabarettist unterwegs ist, dann arbeitet er viel vor der Kamera. Unter anderem in den Eberhofer-Krimis als Metzger Simmerl, im Münchner Polizeiruf als Kommissar Dennis Eden und in der neuen Franz-Xaver-Bogner-Serie »HimmelHerrgottSakrament« als Pfarrer Reiser.