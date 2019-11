Stephanie Lottermoser – "This Time"

Herausragende Kompositionen, packende Beats, einfühlsame Texte, einen grandiosen Produzenten an Bord, ebenfalls vorzügliche Begleitmusiker. Angesiedelt sind die zehn Lieder im so weiten wie inspirierenden Landstrich zwischen Jazz und Pop. Es war ein langer Weg hin zu diesem Opus Magnum, stetig mit dem Blick nach vorne. Und jetzt ist die aparte, vor allem aber extrem talentierte Musikerin aus dem beschaulichen oberbayerischen Ort Wolfratshausen definitiv am Ziel angelangt, mit Meisterstück "This Time".

Diese Platte ist bereits das vierte Werk der 34-jährigen. "Die vielleicht wichtigste Veränderung im Vergleich zu den Vorgängern", erklärt Stephanie: "Es ist die erste Scheibe, bei der ein 'richtiger' Produzent an Bord war." Dabei handelt es sich um den "Grammy"-nominierten Multi-Instrumentalisten Steve Greenwell, der schon mit Koryphäen wie Joss Stone, Diane Birch oder James Maddock gearbeitet hat.

Heraus gekommen ist ein Ausnahmewerk, das sich ganz in der Tradition von Lottermosers Allzeit-Idolen Branford Marsalis, Candy Dulfer, Joshua Redman, Tower Of Power, Jamie Cullum, Norah Jones und allen voran Dexter Gordon messen kann. Am 2. Februar 2018 wurde die Platte veröffentlicht und seitdem macht Stephanie was sie am liebsten tut: Sie ist auf Tour und freut sie sich wie ein Kind: "Ich muss einfach raus auf die Bühne. Ich könnte dort jeden Abend stehen und spielen. Sie ist meine eigentliche Heimat."