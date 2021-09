Stephanie Lottermoser "Hamburg"

Im Jazz und der improvisierten Musik sind rurale und urbane Destinationen seit Dekaden inspirierende narrative Impulsgeber. Ob für Standards wie Harlem Nocturne, April in Paris, Moonlight in Vermont und London Blues oder gar für ganze Alben wie In Angel City von Charlie Haden, Hudson von Jack DeJohnette, New York Tango von Richard Galliano oder Miles Davis Sketches of Spain, stets waren es die mal eng, mal weiter gesteckten geographischen Koordinaten, die als Katalysatoren die kreativen und imaginativen Kräfte befeuerten.

Stephanie Lottermosers neues Album Hamburg, fulminanter und mit Spannung erwarteter Nachfolger von This Time, das es in 2018 bis auf Platz 2 der deutschen Jazzcharts geschafft hat und dem die Jazzthing attestierte, federleichte Songs (...), die alle über einen bemerkenswerten Tiefgang verfügen, auf sich zu vereinen, könnte man zweifelsfrei in diesen Kanon aufnehmen, gäbe es da nicht die kleinen, aber feinen Unterschiede, die Hamburg ganz entscheidend von den genannten Titeln abheben: die autobiografischen Elemente der Erzählung und die Gedanken der Musikerin zu relevanten gesellschaftlichen Themen unserer Zeit, die die Architektur der Songs wesentlich mitbestimmt haben. Hamburg – das Album - schaut also nicht nur auf die Stadt selbst, sondern lässt den Blick weiter schweifen, tief ins Land hinaus.

Ausgestattet mit einem Vollstipendium durfte ich vor einigen Jahren sechs Monate in Paris verbringen und habe das Flair und die Internationalität dieser Metropole erleben können. Mein Album Paris Songbook ist in dieser Zeit entstanden. Als ich nach München zurückkam, erschien mir die Stadt schnell als zu klein und ich hatte das Bedürfnis, mich zu verändern. Kurz habe ich an einen Umzug nach Berlin gedacht, mich dann aber für Hamburg entschieden, das ich von einigen Besuchen bereits kennen und lieben gelernt hatte. Im September 2018 machte ich mich mit zwei gepackten Koffern auf den Weg an die Elbe und habe den Umzug bis heute nicht bereut, erzählt die Saxofonistin. Die freundliche Aufnahme durch die Hamburger Szene, der schnelle und problemlose musikalische Anschluss, Interviewangebote der NDR Jazzredaktion und eine Einladung zu den Jazz Open durch das Jazz Büro Hamburg folgten fast sofort und bestätigten die Richtigkeit der Entscheidung.

Hamburg ist nun das erste Album, das Stephanie Lottermoser in Gänze in ihrer neuen Heimat geschrieben und arrangiert hat. Aufgenommen wurde es dann im Frühjahr 2020 im Bonello Tonstudio in Berlin unter der Regie von Tobias Ober. Die Production-Credits gehen an Lars Cölln, der auf dem Album Gitarre gespielt hat und auch für das Mixing zuständig war. Weiterhin zu hören sind Schlagzeuger Felix Lehrmann (Sarah Connor, Nils Wülker, China Moses, Randy Brecker), Bassist Thomas Stieger (Sarah Connor, Klaus Doldinger, Wolfgang Haffner) und Keyboarder Till Sahm (Cosmo Klein & The Phunkguerilla, The Marvin Gaye Show) – die seit über zwei Jahren Stephanie Lottermoser ́s Working Band bilden. Herausgekommen ist eine grandios kurzweilige und angenehm an den Livesound der Band angelehnte Platte, auf der Elemente des Funk, Jazz, Pop und Soul so famos miteinander verwoben werden, wie man es nur sehr selten auf nationalen Produktionen zu hören bekommt - weit entfernt von jeglicher unterkühlt-akademischer Jazz-Arithmetik.

Der aufregende Stilpluralismus von Hamburg geht direkt auf den positiven Einfluss des neuen Lebensmittelpunktes zurück. Die schöne Gewissheit, sich dort richtig aufgehoben und zuhause zu fühlen, obwohl sie doch gerade erst in der neuen Stadt angekommen war, das hat bei der Saxophonistin, Sängerin, Komponistin und Arrangeurin Gedanken und Ideen freigesetzt und schlussendlich den Wunsch geweckt, einmal musikalisch Neues zu probieren.

So spannend und abwechslungsreich und doch ganz bei sich selbst war die gebürtige Wolfratshausenerin bislang noch nicht zu hören!

Mit Hamburg im Gepäck dürfte sich Stephanie Lottermoser jetzt zweifelsfrei in die absolute Premiumklasse der nationalen Acts gespielt haben.

Besetzung: Stephanie Lottermoser (ts, voc); Till Sahm (keys); Martin Ziaja (b); Felix Lehrmann (dr)