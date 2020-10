Stephanie Lottermoser - Studiokonzert

Die aus München stammende Jazz-Saxophonistin und Sängerin Stephanie Lottermoser ist für ihr ausdrucksstarkes Spiel bekannt sowie für ihre Experimentierfreudigkeit mit verschiedenen Genres. In einer Mischung aus Jazz, Soul, Funk und Pop hat sie ihren eigenen Stil gefunden - groovend, lebendig, vielfältig und mitreißend. Sie veröffentlichte bisher vier Solo-Alben, zuletzt THIS TIME welches Platz 2 der Jazz-Charts erreichte.

Ein Atelierstipendium durch die Auszeichnung mit dem Bayerischen Kunstförderpreis brachte sie nach Paris, eine Erfahrung, welche sie in ihrem dritten Album "Paris Songbook" verarbeitete. Seit Ende 2018 lebt sie mittlerweile in Hamburg. Außerdem ist Lottermoser Dozentin beim Bayerischen Landes-Jugendjazzorchester und tourt regelmäßig mit ihrer Band in ganz Deutschland und im Ausland.

Stephanie Lottermoser - Saxophon, Gesang

Lars Cölln - Gitarre

Till Sahm - Keyboards

Achim Seifert - Bass

Felix Lehrmann - Schlagzeug