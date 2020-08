Von München aus über Paris nach Hamburg... dort lebt die Saxofonistin und Sängerin Stephanie Lottermoser seit mittlerweile knapp zwei Jahren und tourt von hier aus durch das ganze Land und darüber hinaus. Nach ihrem zuletzt erschienenen Album THIS TIME arbeitet sie mit ihrer Band gerade an Album Nummer fünf. Stilistisch ist sie zwischen Jazz, Soul, Funk und Pop zu Hause und hat in der Kombination aus Saxofon, Gesang und Songwriting ihre ganz eigene musikalische Sprache gefunden.

„Eine ihrer typischen musikalischen Eigenschaften ist es, die Grenzen im Jazz außer Kraft zu setzen, indem sie sich mit kontrastreichen Klangbildern Freiheiten erspielt, die völlig ohne Kategorien auskommen. Eine begnadete Geschichtenerzählerin, die mit ihrem ausdrucksstarken Spiel das berühmte Kino im Kopf auslöst. Ihre musikalischen Gedanken sind frei von Klischees.“ (Forum Kultur)

Besetzung:

Stephanie Lottermoser – tenor sax, vocals

Till Sahm - keys

Lars Cölln - guitar

Thomas Stieger - bass

Felix Lehrmann - drums