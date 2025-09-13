Erleben Sie eine Künstlerin, die die Grenzen zwischen Jazz, Soul und Pop mit Leichtigkeit und Eleganz auflöst.

Mit ihrem einzigartigen Sound und ihrem beeindruckenden Bühnencharisma zieht sie ihr Publikum in den Bann und entführt es auf eine musikalische Reise voller Emotionen, Energie und Virtuosität.

Die preisgekrönte Saxophonistin und Sängerin hat sich national und international einen Namen gemacht und begeistert mit ihrer unverwechselbaren Handschrift. Ihre Musik ist emotional tief gehend und zugleich erfrischend leicht, ihr Sound zeichnet sich durch Optimismus, Melancholie und mitreißenden Groove aus. Mit ihrem Mix aus musikalischer Exzellenz, Bühnenpräsenz und Authentizität begeistert sie Fans und Presse gleichermaßen, zuletzt u.a. beim EFG London Jazz Festival (UK), dem Bob Collymore Festival Nairobi (KEN), dem Jazzomania Festival Santo Domingo (DR), oder bei der Jazz Baltica und dem Elbjazz Festival in Deutschland.

Ihr zuletzt veröffentlichtes Album IN-DEPENDENCE unterstreicht ihre künstlerische Freiheit und den Anspruch, sich stets neu zu erfinden. Es verbindet klare kompositorische Strukturen mit einer emotionalen Tiefe, die ihr Publikum von der ersten bis zur letzten Note fesselt. Die Süddeutsche Zeitung zählte das Album zu den besten 100 Jazz-Veröffentlichungen weltweit des Jahres 2022 und schreibt zuletzt über Stephanie Lottermoser live: Ein Drive, der die Sonne aufgehen lässt und einem gleichzeitig den Boden unter den Fü.en wegzieht. Und damit auch zu einem frühen Fazit führt: Eigentlich ist jedes der Stücke zu kurz."

Besetzung: Stephanie Lottermoser (sax); Maik Schott (keys); Robert Schulenburg (b); Felix Lehrmann (dr)