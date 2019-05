Stephen Shropshire: We Are Nowhere Else But Here

Wir alle tragen Spuren und ein Wissen aus der Geschichte in uns, unsere große Aufgabe ist deren Interpretation: Ausgehend von den Worten des Politiktheoretikers Edward Said, dass die Koexistenz die größte Herausforderung des 21. Jahrhunderts sei, spürt Shropshires neueste Arbeit den Herausforderungen der Koexistenz innerhalb unserer intimsten Begegnungen nach, die – wie er es ausdrückt – „verborgen sind im fest geschnürten menschlichen Knoten“.

Sein Zwei-Personen-Stück zeigt die sehr persönlichen und manchmal schmerzvollen Anstrengungen um Koexistenz, um jenseits aller Generalisierung den Anderen verstehen zu können, unser direktes Gegenüber. Klaviermusik von Beethoven und Schubert weht durch eine Tür im Hintergrund herein, der Mann und die Frau lassen einander kaum los. Wie weit kann sie ihn (er-)tragen, wieviel Respekt kann er ihr bewahren? Der Amerikaner Shropshire, der im holländischen Maastricht arbeitet, war bereits beim ersten COLOURS-Festival 2015 zu Gast. Sein neues Stück gewann gerade den niederländischen Tanzpreis „De Zwaan“.

„Brillant. Verstörend, aber brillant.“ – artstalkmagazine.nl, Niederlande

„Stephen Shropshire hat sich selbst übertroffen. Das ist ein Juwel, aufmerksam getanzt und gespielt.“ – De Volkskrant, Amsterdam

„Worin das Kleine groß sein kann: Shropshires bewegungsreiches Duett ist eine innovative und anspruchsvolle Demonstration des zeitgenössischen Duetts, der Kunst des Zusammenwirkens im Tanz.“ – NRC Handelsblad, Amsterdam

Choreographie: Stephen Shropshire | Musik: Ludwig van Beethoven, Franz Schubert |

Premiere: 2. Februar 2017, Den Haag | Dauer: ca. 50 Minuten ohne Pause

In Kooperation mit der Stiftsmusik Stuttgart findet am Freitag, 28. Juni 2019 Bach:vokal & Tanz mit der Choreographie Cantata von Stephen Shropshire in der Stiftskirche statt.