STEPHEN WAARTS & BUNDESJUGENORCHESTER

Wenn Deutschlands junge musikalische Elite zu den Instrumenten greift, begeistert sie das Publikum und die Kritik gleichermaßen.

Das Bundesjugendorchester ist Deutschlands jüngstes Spitzenorchester für Nachwuchsmusikerinnen und -musiker im Alter von 14 bis 19 Jahren. Mitreißende Energie und beachtliche Professionalität verbinden sich zu einem einzigartigen Klangkörper, in dem die jungen Menschen den Alltag und die Herausforderungen eines erstklassigen Berufsorchesters kennenlernen, anspruchsvolles Repertoire erarbeiten, mit namhaften Virtuosen und Pultstars zusammenarbeiten und als Deutschlands Kulturbotschafter die ganze Welt bereisen.

Ins Reich der Märchen und Sagen führt ihr diesjähriges Konzert im Forum am Schlosspark unter Leitung der gegenwärtig großes Aufsehen erregenden estnischen Dirigentin Anu Tali: zu nordischen Runengesängen mit Jean Sibelius’ geheimnisvoller sinfonischer Dichtung »Pohjolas Tochter« und zu einer alttestamentlichen Tragödie mit Felix Mendelssohn Bartholdys Ouvertüre zu »Athalia«. Ebenso mystisch wie elektrisierend ist das russische Märchen vom Feuervogel, der den bösen Zauberer Kastschej und seine Dämonen besiegen hilft. Die Ballettmusik mit ihren staunenswerten Rhythmen und sirrenden-flirrenden Klängen machte den 27-jährigen Igor Strawinsky schlagartig bekannt. Zwischen Herz und Verstand, Klassik und Romantik beginnt in diesem musikalischen Umfeld Mendelssohns Violinkonzert ebenfalls zu schillern, interpretiert vom mit Queen-Elizabeth-, Yehudi-Menuhin-, Avery-Fisher- und vielen weiteren Preisen hochdekorierten Geiger Stephen Waarts.