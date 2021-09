Steps & Gaps - Step Eins

Die neue Ausstellungsreihe STEPS & GAPS ist in Kooperation mit dem Schul-, Kultur- und Sportamt der Stadt Heilbronn und dem Heilbronner Musenalmanach 2020 entstanden. Zugrunde liegt der Wunsch, Frauen, insbesondere kreativen Frauen, mehr Gewicht und Bedeutung durch mehr Sichtbarkeit zu geben. Raus aus dem „shadow banning“, rein ins Licht der Öffentlichkeit! STEP EINS ist eine Doppelausstellung der Textilkünstlerin Bettina Roth-Engelhardt aus Lauffen und der Bildhauerin Ursula Stock aus Güglingen.

Die Ausstellungsreihe STEPS & GAPS möchte schrittweise gender show gap (geschlechts spezifisches Schattendasein/Unsichtbarkeit) und gender pay gap (geschlechtsspezifisches Lohngefälle) überbrücken. STEPS & GAPS ist Künstlerinnen vorbehalten und wird im kommenden Jahr fortgesetzt.

Eröffnet wird mit STEP EINS am Sonntag 5. September um 11:30 Uhr durch Bürgermeisterin Agnes Christner, Leonore Welzin und Bettina Roth-Engelhardt, die eins ihrer Stickbilder übermalt, musikalisch begleitet vom Streicherduo Götz Engelhardt und Rebecca Boyer.

Zwei Künstlerinnengespräche, am 25. September um 17 Uhr mit Bettina Roth-Engelhardt und am 2. Oktober um 17 Uhr mit Ursula Stock, sowie der Vortrag „Die Geburt des Musenalmanachs aus dem Geist der Inselspitze“, am 9. Oktober um 17 Uhr) ergänzen die Ausstellung.