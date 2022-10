Sterbefall – Was tun?

Ein Sterbefall tritt ein. Innerhalb weniger Tage ist sehr viel zu organisieren und zu entscheiden. Doch, waswollte der Verstorbene? Und was haben die Angehörigen, die sich im Trauerfall in einerAusnahmesituation befinden, nun zu tun? Erfahren Sie an diesem Abend von der Bestatterin Jasmin Lehmacher, was im Vorfeld für einen Sterbefall zu klären ist und wie mit einer Bestattungsvorsorge denAngehörigen viel Organisatorisches abgenommen werden kann. Zudem besteht die Möglichkeit, Fragen zum Thema zu stellen.

In Kooperation mit dem Hospizdienst Gomaringen e. V.227A133008Di, 08.11.22, 19 Uhr, Schloss, Bürgersaal Eintritt frei, Spenden für den Hospizdienst, Jasmin Lehmacher