Sterben unter fremdem Himmel – Bestattung im Wandel

In Deutschland ist die „traditionelle“ Erdbestattung mit Pfarrerin oder Priester, Trauerfeier und Nachkaffee längst nicht mehr selbstverständlich.

Neben Alternativen bei der Form der Beisetzung und dem wachsenden Bedürfnis nach individuellen Elementen bei Abschiedsfeiern kommt auch immer mehr in den Blick, dass mehrere Millionen Mitglieder nichtchristlicher Religionen in Deutschland leben. Von ihnen möchten viele nach den Traditionen ihres Glaubens bestattet werden. – Welche Veränderungen gibt es in der Bestattungskultur? Wie können kulturelle und religiöse Unterschiede berücksichtigt werden? Wie wirkt sich das aus auf die Arbeit von Bestattungsunternehmen? Und wie verändert sich dadurch der Umgang mit Sterben und Tod in unserer Gesellschaft? – Helmut Ramsaier ist Seniorchef eines Bestattungsunternehmens, das heute von seinem Sohn in vierter Generation geführt wird.

Er schildert, wie sich das Berufsbild eines Bestatters im Lauf der Zeit ändert. Der Abend setzt nachdenkenswerte Akzente zur eigenen Auseinandersetzung mit dem Sterben und macht anschaulich, wie regionale Bestattungskultur und Respekt vor unterschiedlichsten religiösen oder weltanschaulichen Sitten und Gebräuchen zusammenkommen können.

Referent:Helmut Ramsaier, Bestatter, Stuttgart

Kurs-Nr.: 2025-28