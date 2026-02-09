STEREO NAKED & Joon Laukamp

Theaterwerkstatt Schwäbisch Gmünd e.V. Ledergasse 2, 73525 Schwäbisch Gmünd

Stereo Naked sind der neuseeländische Kontrabassist Pierce Black und die Banjospielerin Julia Zech, wenn sie mit dieser ungewöhnlichen Kombi ihr Publikum verzaubern.

Gefunden haben sie sich über die Kölner Bluegrass Szene und haben auf dieser Basis ihren ganz eigenen folkigen „nackten“ Sound entwickelt. Nach vielen gemeinsamen Kilometern, Abenteuertouren durch Europa von Irland bis nach Litauen, ist 2024 ihr nun drittes Album „Upside Down“ erschienen

