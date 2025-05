STEREOLAB (UK)

Stereolab ist eine 1990 in London gegründete britische Rockband, die als Vertreter des Post-Rock gilt und eine Mischung aus Pop, Rock und Elektronik spielt. Ihr Sound wird durch den Kontrast von Orgelakkorden und dem charakteristischen Gesang von Lætitia Sadier geprägt. Die Band ging aus McCarthy hervor und erlebte viele Besetzungswechsel, wobei Tim Gane und Lætitia Sadier konstant blieben. Wichtige Mitglieder waren u.a. Joe Dilworth, Mary Hansen und Sean O’Hagan. 2009 pausierte die Band, veröffentlichte 2010 jedoch noch das Album Not Music. Seit 2019 ist Stereolab wieder aktiv und veröffentlichte 2021 und 2022 die Alben Switched On Volume 4 und 5.

