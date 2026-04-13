STERN-Gespräch im Jüdischen Museum

Die Tora - im engeren Sinn sind es die 5 Bücher Mose - wird im Judentum nach einem festen Leserhythmus ein Mal im Jahr von Beginn bis zum Ende gelesen.

Die Wochenabschnitte inspirieren zu Diskussionen über „Gott und die Welt“. Die jüdische Bibelauslegung ist ein Gespräch durch die Jahrhunderte mit ganz unterschiedlichen Positionen.

Dieses Gespräch lädt zu vielfältigen Entdeckungen ein, zum Verständnis anderer Meinungen und zu eigenen Meinungsbildung. Der Glaube wird dabei geerdet.

Pfarrer Markus Herb zeigt an einem Wochenabschnitt, wie auch Christen sich von der Tora inspirieren lassen können.

Veranstaltet von: Evangelische Erwachsenenbildung in Kooperation mit dem Jüdischen Museum, Haus Lauchheimer und der Katholischen Erwachsenenbildung Göppingen.