Sternbilder - Orientierung am Nachthimmel

Sternbilder sind Gruppen von Sternen, die, mit gedachten Linien verbunden, ein ganz bestimmtes Bild ergeben. Sie stellen für die Orientierung am Nachthimmel ein unverzichtbares Hilfsmittel dar.

Schon vor Tausenden von Jahren haben Menschen den Sternhimmel in Bilder aufgeteilt und mit Sicherheit lassen sich Sternbilder in die frühen Hochkulturen der Menschheit zurückverfolgen. Diese Bilder wurden mit mythologischen Gestalten und mit Sagen verknüpft und entstammen daher ausschließlich der menschlichen Phantasie. Manche Sternbilder sind sehr bekannt und leicht zu erkennen, wie z.B. der "Große Wagen" oder der "Orion", andere sind eher was für Profis und weniger bekannt. Dieser Kursmittag soll das Interesse an der Astronomie wecken und den Entdeckergeist entfachen.