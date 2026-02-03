Im Rahmen der "Lichterwelten" findet zum vierten Mal das große Sternegucken auf dem Marktplatz statt.

In Zusammenarbeit mit der Astronomischen Vereinigung Weikersheim lädt die Stadt zu einem faszinierenden Nachmittag und Abend ein, der Mond und Sterne für Groß und Klein ganz nah erlebbar macht.

Die Astronomische Vereinigung Weikersheim betreibt seit über 45 Jahren eine Sternwarte auf dem Karlsberg in Weikersheim. Üblicherweise kommen Interessierte dorthin, um den gestirnten Himmel durch die großen Teleskope zu beobachten. Doch für die Bad Mergentheimer Lichterwelten werden nun mobile Teleskope auf den Marktplatz der Kurstadt geschafft und die Vereins-Mitglieder stehen natürlich auch für Fragen und Erläuterungen zur Verfügung.

Das Sterngucken beginnt bereits 14 Uhr. Je nach Wetterlage ist geplant, noch bei Tageslicht, mit einem speziellen Teleskop, den Besuchern einen Blick auf die Sonne zu ermöglichen. Im Verlauf des Nachmittags steht dann der Mond im Fokus der Beobachtungen, ehe nach Einbruch der Dunkelheit die Sterne in den Mittelpunkt rücken werden.

Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Bei Regen muss die Veranstaltung entfallen.