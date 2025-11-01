Sternenbär und Mondhase

Haulemume, die Nebelfrau nimmt große und kleine Zuschauende mit auf den Sternfunkelweg zu besonderen Orten.

Wir begegnen der Sonne mit ihren Sonnenstrahlenlaternen. Sie weiß viel zu erzählen vom Igel, dem Hasen und dem Sternenbär. Und was macht der Hase auf dem Mond? Vielleicht kennt Astraea, die Sternenfrau, das Geheimnis.

Licht und Schatten sind das Thema des Stationentheaters rund um die Gestirne. Aus sich herausleuchtende Kostüme werden zur Schattenbühne oder zum Sternenhimmel, bespielt mit Figuren oder Ganzkörpermasken auf einem Lichterweg, auf dem die Teilnehmenden mit ihren Laternen selbst Teil des Geschehens werden.