Sternengarten

An der Londoner Eliteschule "Empire School" herrscht ein harter Konkurrenzkampf und eine strenge Hierarchie, bei der es ausschließlich um Geld, Macht und Erfolg geht. Kein Wunder, dass die neue Stipendiatin, Luna Evens, für ordentlich Chaos sorgt. Sie wagt es, sich gleich an ihrem ersten Schultag den reichsten, beliebtesten und gutaussehenden Jungs der Schule, genannt F4 in den Weg zu stellen. Zwischen Schulleben, Karriere, Gefühlen und Intrigen versuchen die Jungen und Mädchen nach den Sternen zu greifen und ihr Glück zu finden.