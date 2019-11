Sternenmarkt - Weihnachten in Bad Cannstatt

In Stuttgart Bad Cannstatt feiert in diesem Jahr der „Ster- nenmarkt – Weihnachten in Bad Cannstatt“ seine Primäre.

Wie der Name bereits verrät wird für die Besucherinnen und Besucher aus und um Bad Cannstatt ein wunderbares, vorweihnachtliches Ambiente geschaffen, das alle rechtherzlich einladen soll: Ein Sternenhimmel verwandelt Teile der Marktstraße in ein leuchtendes Lich- termeer. Vom 30. November bis 23. Dezember findet der Sternenmarkt vom Erbsenbrun- nen bis zur Stadtkirche täglich von 11 – 21:00 Uhr statt. Neben leckeren Speisen und war- men Getränken soll es auch für die kleinen Besucher und deren Familien Programm geben, dabei dürfen sie sich auf die Kindereisenbahn und auf den Bastel-Mittag mit dem Haus der Familie in Stuttgart e.V. am 7. Dezember von 11-16:00 Uhr in der Almhütte zwischen Stadt- kirche und Bezirksrathaus freuen. Für die großen Gäste lädt die Almhütte an allen Tagen und Abenden in mollig warmer Alm-Atmosphäre zum Verweilen ein und kann für jegliche Gruppen reserviert werden. Wir freuen uns auf Ihren Besuch auf dem Sternenmarkt!