Am Samstag, 16. November 2019 sind alle herzlich zum Familiensamstag am Schöckinger Sternenmarkt in die Stadtteilbibliothek Schöckingen eingeladen.

Einen ganzen Tag lang darf in der Stadtteilbibliothek Schöckingen nach Herzenslust gestöbert, entdeckt und ausgeliehen werden!

Für Kinder gibt es ein Bastelangebot und jeweils um 14 und 16 Uhr gibt es ein Bilderbuchkino für Klein und Groß.