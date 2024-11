Sternenwunder – eine Weihnachtsgeschichte

Stück zur Weihnachtszeit für kleine und große Zuschauer ab 4 Jahren

Ein heller Stern erleuchtet die dunkle Nacht. Die Engel im Himmel sind in heller Aufregung. In dieser besonderen Sternennacht passieren lauter wundersame Dinge auf der Erde. Ein mächtiger König verirrt sich in der Wüste. Zwei Freunde geraten in Streit und ein einsamer Bär rettet ein Schaf. Die Reisenden folgen dem hellen Stern und treffen sich in einem Stall. Dort an der Krippe begegnet ihnen das größte Wunder dieser Nacht. Und die kleinste Maus der Welt, die wunderbar putzen kann. Die traditionelle Weihnachtsgeschichte wird humorvoll und bilderreich mit Schauspiel und Figuren auf eigenwillige Weise neu erzählt und spiegelt den Sinn von Weihnachten für kleine Zuschauer verständlich wider.