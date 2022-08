Sternenzeit - Im Land meiner Kindheit

Bis 23.30 Uhr können die Besucherinnen und Besucher durch den Remspark wandeln, die ensuite gespielten Aufführungen sehen und die Schatten- und Lichtinstallationen genießen.

Eintritt frei

Bereits beim letzten Festival begeisterte das Theater Anu mit seinen Licht- und Schatteninstallationen im Taubental. Die Installation "Sternenzeit", die im Remspark am Freitag- und Samstagabend (7./8. Oktober) zu sehen ist, ist eine Reise in das Land unserer Kindheit. An verschiedenen Orten im Park verteilt werden kleine Geschichten erzählt mit Tanzszenen und Figurenschattenspiel, Bäume haben Gesichter, Kinderstimmen erzählen, was sie einmal werden wollen ... Es ist eine Nacht wundersamer Begegnungen und poetischer Stimmungen, die Sehnsucht wecken soll nach einem Land, in dem wir alle einmal gelebt haben - unserer Kindheit!