Sternfahrt zum 70-jährigen Jubiläum

Zeitreise auf Rädern – 70 Jahre Liederhalle & SWR Fernsehturm

Am 13. September 2026 können Sie die Oldtimer-Sternfahrt zum Jubiläum der Liederhalle und des SWR Fernsehturms Stuttgart hautnah miterleben – ein Fest für alle Automobil- und Kulturliebhaberinnen und -liebhaber!

Starten Sie Ihren Tag am SWR Fernsehturm Stuttgart: Ab 9:00 Uhr sind die Türen exklusiv für die Sternfahrt geöffnet. Genießen Sie den Blick über Stuttgart, stöbern Sie im Fernsehturm-Museum und entdecken Sie das Fundament des Turms. Als Besucher profitieren Sie zudem von reduzierten Eintrittspreisen.

Ab 11:00 Uhr rollen die historischen Fahrzeuge im 30-Sekunden-Takt auf eine sorgfältig geplante Route durch die Stadt. Begleitet von einer Moderation des SWR können Sie die Oldtimer in Aktion beobachten und in entspannter Atmosphäre die Vielfalt klassischer Fahrzeuge bewundern.

Ab 12:00 Uhr erreichen die ersten Fahrzeuge die Liederhalle. Auf der Präsentationsrampe werden die Oldtimer nacheinander vorgestellt und begrüßt – ein perfekter Moment, um die Fahrzeuge aus nächster Nähe zu erleben und spannende Details zu erfahren. Anschließend können Sie ausgewählte Fahrzeuge aus der Nähe betrachten und die Angebote der Liederhalle genießen.

Lassen Sie sich Zeit und entdecken Sie das Jubiläumsprogramm: Führungen, Ausstellungen und Einblicke in die Geschichte von Liederhalle und SWR Fernsehturm laden zum Staunen ein. Für Ihr leibliches Wohl sorgen Essens- und Getränkeangebote, sodass Sie den Tag in entspannter Atmosphäre ausklingen lassen können.

Seien Sie live dabei und erleben Sie Stuttgart und seine Wahrzeichen auf eine ganz besondere Art!

Die Sternfahrt wird für die Liederhalle Stuttgart und den SWR Fernsehturm von der SML CarGroup organisiert.