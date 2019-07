Sternschnuppen-Nächte

In diesen beiden Nächten wird nämlich eine ganze Menge an Meteoren aus dem Sternbild des Perseus das dunkle Firmament erhellen. Und von wo könnte man dieses Schauspiel besser genießen als von der Burg Hohenzollern in 855 Metern Höhe?

Kulinarische Leckereien, Coktails und sonstige Getränke gibt es an mehreren Ständen im Burghof, im Kutschenhof und natürlich am Kiosk im Burggarten. Hierzu gibt es sphärische Klängen, chillige Musik, ein magisches Begleitprogramm und eine eigens dafür entworfene Licht-Kunst.