Die Russische Kammerphilharmonie St. Petersburg präsentiert Sternstunden der Filmmusik Große Gefühle - Unvergessene Filmmomente – Unsterbliche Melodien Egal ob Kino oder Fernsehen: Musik verleiht mit emotionaler Tiefe und überwältigender Energie jedem Film eine einzigartige Stimmung. Songs wie „I Will Always Love You” aus BODYGUARD oder „Circle of Life“ aus KÖNIG DER LÖWEN sind zeitlos und weltbekannt, Discohits aus SATURDAY NIGHT FEVER und FLASHDANCE genauso unvergessen wie die unzähligen fantastischen Songs aus den JAMES BOND-FILMEN. Große Komponisten wie Ennio Morricone (SPIEL MIR DAS LIED VOM TOD), John Williams (STAR WARS) und Hans Zimmer (GLADIATOR) erschufen orchestrale Meisterwerke für die Ewigkeit. STERNSTUNDEN DER FILMMUSIK präsentiert die bekanntesten und erfolgreichsten Soundtracks aus den letzten fünf Jahrzehnten. Die herausragenden Musiker der Russischen Kammerphilharmonie St. Petersburg unter der Leitung von Juri Gilbo entführen in die aufregende Welt der Filmmusiken. Begleitet von internationalen Gesangssolisten zaubern Sie das perfekte Hollywood-Flair auf die Bühne. STERNSTUNDEN DER FILMMUSIK – Emotional! Mitreißend! Unvergessen!