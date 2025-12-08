Sterntaler

In der märchenhaften Kulisse eines alten Baumes trifft das Waisenkind Marie einen alten hungernden Zirkusmusikanten. Dem gibt sie ihr ganzes Brot und geht weiter.

Ihr begegnet die frierende Ulla, deren einziger Freund ein vorwitziges Eichhörnchen ist. Marie legt Ulla liebevoll ihren wärmenden Mantel um die Schultern. Hans taucht auf. Er hat nichts außer ein Gespür für gute Geschäfte. Er bietet einen Handstand im Tausch für Maries Mütze. Sie schenkt ihm diese und hat nun nichts mehr. Als sich Marie in der Nacht zum Schlafen unter einen Baum legt, fallen plötzlich leuchtende Sterne als klingende Taler vom Himmel… Eine poetische Inszenierung des bekannten Märchens in der Kulisse eines alten Baums. Das behutsam aktualisierte Figurenspiel nimmt die Kinder mit auf eine Reise durch Großherzigkeit und Hilfsbereitschaft und erzählt die Geschichte eines Mädchens, das alles gibt, bis es nichts mehr hat, und doch am Ende mehr erhält, als es sich je erträumt hätte.