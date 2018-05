Sommer Aktiv 2018: Sternwanderung zur Burg Hohenzollern

Erstmalig bieten die Stadt Hechingen und die Gemeinde Bisingen im Sommer 2018 eine neue Reihe "Sommer Aktiv" an. Es geht dabei um das gemeinsame Erlebnis beim Wandern und Radfahren im Ländle. Die Touren sind kostenfrei und immer mit einem gemütlichen Abschluss verbunden.

Heute erklimmen wir den Burg-Berg!

In Hechingen starten wir um 9.00 Uhr auf dem Parkplatz des Hofgut Domäne. Über Wessingen wandern wir zur Feuerstelle Große Halde . In Bisingen starten wir ebenfalls um 9.00 Uhr am Bahnhof und gelangen über Zimmern zum Treffpunkt Große Halde.

Von dort aus geht es über den Kaiserweg gemeinsam zur Burg Hohenzollern - und dort zur gemütlichen Einkehr gegen 12.00 Uhr. Der Rückweg erfolgt nach Absprache individuell (auf eigene Verantwortung), oder ebenfalls geführt durch die Ortsgruppe Hechingen und Bisingen des Schwäbischen Albvereins.