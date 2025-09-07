Sternwarte: Sonnenbeobachtung

Unsere Sonne kann auch beim Blick durchs Teleskop begeistern. Für die Sonnenbeobachtungen ist keine Anmeldung erforderlich, diese finden jedoch nicht bei bedecktem Himmel statt.

Alle Führungen und Beobachtungsabende sind kostenfrei, die Sternwarte Weikersheim wird ehrenamtlich auf Spendenbasis betrieben.

Mit speziellen Instrumenten kann man an der Sternwarte in Weikersheim gefahrlos Details wie Sonnenflecken oder Eruptionen auf der Sonnenoberfläche erkennen.