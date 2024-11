Sie haben immer noch Bock auf Deutschrock!

steuerfrei, die Deutschrock-Band, die in den 90er Jahren in Geislingen und Umgebung immer wieder für Überraschungen sorgte – durch außergewöhnliche Arrangements, schlagfertige Texte und einer mitreißenden Art Musik zu machen. Nach über 25 Jahren Bühnenabstinenz überraschen die vier Musiker nun mit einer Reunion-Show das Geislinger Publikum.

Aus einem „Scheiße Alter, wir werden jetzt alle 50.“ wurde nun ein, „Digga, wir feiern eine musikalische Zeitreise und nehmen alle mit, die Bock auf Deutschrock haben.“

Am 7. Dezember werden „der singende Bassanova“ Temel Kahyaoglu, „das backvokalistische Drumherum“ Andreas Wenger, „der singende Krampfklampfer“ Chris Pollak und der „stumme Krampfklampfer“ Knut Heller die MieV in Geislingen zum Tanzen bringen.

Begonnen hat alles im Jahre 1990: Vier pubertierende Jünglinge fanden sich in Geislingen zur Schülerband zusammen, um unter dem Namen „steuerfrei“ eine Mischung aus Punk und Rock zu spielen. Ihr Markenzeichnen waren schon damals die deutschen Texte, die mit Biss und Ironie weltbewegende Themen wie Zweisamkeit, Politik und Herpes aufgriffen. In der Folge spielten sie überall in der Region und immer wieder gerne in Geislingen, z. B. beim Helfensteinfestival, beim Geislinger Hock sowie, und das „alle Jahre wieder“ zu ihrem traditionellen Weihnachtskonzert in der Rätsche.

Die deutschen Texte und eigenen Kompositionen sind frech und fetzig. Besonderes Merkmal der steuerfrei-Arrangements ist eine gewisse Heimtücke, die dem Publikum zuerst in hemmungsloser Melancholie die Augen glasig werden lässt, um ihn dann unvermutet in bester Hauruck-Manier den melodiösen Punkrock um die Ohren zu schlagen.

Die treuen steuerfrei-Fans wissen gerade diesen respektlos-witzigen Umgang mit den großen Themen des Lebens zu schätzen und so wird der eine oder andere Song sicher aus den grauen Zellen der ewig jung gebliebenen den Weg zurück ins Sprachzentrum finden, damit alle lauthals mitgrölen können.