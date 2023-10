Sie sind selbstständig oder möchten es werden? Sie verstehen den Steuerdschungel nicht? Sie wissen nicht, was bei einer Existenzgründung auf Sie zukommt oder was Sie als Selbstständige/-r wissen und beachten müssen? Wir vermitteln Ihnen die Grundlagen in den verschiedenen Steuerarten, Buchführungspflichten, Buchhaltung, Mindestumsatz usw.