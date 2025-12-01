Es könnte ein kalter Wintertag oder eine warme Sommernacht in Finnland gewesen sein – aber es war irgendwann um das Jahr 2010. Jemand hatte die Idee, Bluegrass, finnische Folkmusik und Rock/Metal zu kombinieren. Das Ergebnis war Steve’n’Seagulls – die Band, von der du nicht wusstest, dass du sie vermisst hast, aber die du definitiv wieder hören willst. Aus Finnland in Nordeuropa stammend, reitet diese fröhliche Truppe härter und schneller als je zuvor.

Kurz gesagt: Im Jahr 2014 drehte die Band drei Live-Musikvideos auf einem Bauernhof. Das zweite Video, ihre frische Interpretation des AC/DC-Klassikers Thunderstruck, eroberte das Internet im Sturm. Plötzlich fand sich diese Möwenschar auf Tourneen rund um die Welt wieder, nahm ein Album auf und spielte intensiver als je zuvor.

Seit 2014 haben Steve’n’Seagulls vier Studioalben veröffentlicht. Ihr Debütalbum Farm Machine (2015) führte die Band mit 170 Shows durch Europa und Nordamerika. Von kleinen Clubs bis hin zu den größten Festivals Europas brachten sie ihr Publikum zum Lächeln und Rocken.

Im Jahr 2025 wird die Sonne ihre Strahlen auf das lang ersehnte fünfte Album von Steve 'n' Seagulls werfen – The Dark Side of the Moo!

Aufgenommen und produziert mit demselben Team wie beim Vorgängeralbum, sprengen Steve 'n' Seagulls erneut die Grenzen von Progressive Bluegrass und Newgrass. Das Album vereint Elemente aus Musikrichtungen, die man sich kaum gemeinsam vorstellen kann – und doch treffen sie hier aufeinander und reichen sich wie alte Freunde die Hand.

Eigene Songs von Steve 'n' Seagulls sowie einige neu arrangierte Klassiker ergeben eine weitere interessante musikalische Mischung, die auf der The Dark Side of the Moo-Tour 2025 quer durch Europa serviert wird.

Bislang haben alle vier Alben von Steve 'n' Seagulls die Albumcharts in Finnland sowie die Bluegrass-Charts von Billboard erreicht. Ihre Musikvideos wurden allein auf YouTube fast 346 Millionen Mal angesehen. Die Band hat auf einigen der größten Festivals weltweit gespielt – darunter Wacken Open Air, Rencontres Trans Musicales, Nova Rock, Sweden Rock und viele mehr. In über 30 Ländern und auf vier Kontinenten haben Menschen in kleinen Clubs und auf riesigen Festivalbühnen ihre musikalischen Abenteuer und pure Lebensfreude erlebt.

Und die Seagulls fliegen weiter!