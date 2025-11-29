STEVE BAKER & the LiveWires

Groovende Songs zwischen Americana, Blues, Funk & Rock.

Der gebürtige Londoner Steve Baker gilt seit langem als einer der großen Harp-Spieler.

Bakers Musik ist stilistisch vielseitig; die Songs spannen einen weiten Bogen zwischen groovendem Americana, Blues und Country, bis hin zum Funk und Rock. Um sie live zu präsentieren hat er eine großartige Band mit Jeff Walker (Bass), Robert Carl Blank (Gitarre) und Yogi Jockusch (Perkussion) zusammengestellt, wobei die sparsame Instrumentierung durch dreistimmige Gesangsharmonien hervorragend ergänzt wird.