Steve Cathedral Group – Fusion aus dem Schwabenland

Nach langen Jahren wieder einmal auf der Bühne der Bastion: Mit spürbarer Spielfreude, energetischen Improvisationen und erfrischender Spontanität spielt die Group Stücke die begeistern und in Erinnerung bleiben!

Der Bang gelingt eine beeindruckend homogene Mischung aus Jazz, Rock und Pop – wobei sie sich aus den genannten Genres jeweils das Beste herauspicken: ihre Musik ist smart, aber nicht verkopft.

Die preisgekrönte Band klingt dabei so eigenständig und souverän, dass ihnen die Presse zu recht „flirrenden Wohlklang, hochvirtuos“ (Schwäbisches Tagblatt) und eine „eigene intime Athmosphäre“ (Gitarre & Bass Magazin) attestieren.

2018 und 2021 wurden sie mit dem Deutschen Pop & Rockpreis als beste Fusion- und Jazzrock Band ausgezeichnet. Ihr zweites Studioalbum „Rush Hour“ wurde beim 39. Deutschen Pop & Rockpreis als bestes Fusion- und Jazzrock Album ausgezeichnet.

Die Steve Cathedral Group erzählt musikalische Geschichten, die stets Raum für eigene Interpretationen geben und Band-Boss Steffen Münster beweist nicht nur mit dem Bandnamen, dass er um die Ecke denken, sondern auch spielen kann.

Die Band um den aus Kirchheim stammenden Gitarristen Steffen Münster präsentiert Instrumentalmusik, die sich elegant zwischen Jazz und Rock bewegt. Sebastian Nöcker (b) und Dominik Müller (dr) legen das Fundament für Felix Meyerle (p, kb) und den namensgebenden Gitarristen. Beim Auftritt in der Bastion wird auch der vielseitige Matthias Anton am Altsaxofon den Bandsound bereichern.

Eingängige Melodien auf der Gitarre sind Markenzeichen der Band, die live in virtuosen Soli nicht nur der Gitarre münden. Knackige Breaks und schräge Beats brechen den Wohlklang auf, hin und wieder wird es auch kräftig funky.