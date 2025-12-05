Mit eingängigen Melodien und Rhythmen, die zwischen geradem Rock und verschachteltem Jazz changieren, gelingt der Steve Cathedral Group eine beeindruckend homogene Mischung aus Jazz, Rock und Pop .

Wobei sie sich aus den genannten Genres jeweils das Beste herauspicken: ihre Musik ist smart, aber nicht verkopft. Die preisgekrönte Band klingt dabei so eigenständig und souverän, dass ihnen die Presse zu Recht „flirrenden Wohlklang, hochvirtuos“ (Schwäbisches Tagblatt) und eine „eigene intime Atmosphäre“ (Gitarre & Bass Magazin) attestiert. 2018 und 2021 wurden sie mit dem Deutschen Pop & Rockpreis als beste Fusion- und Jazzrock Band ausgezeichnet. Ihr zweites Studioalbum „Rush Hour“ wurde beim 39. Deutschen Pop & Rockpreis als bestes Fusion- und Jazzrock Album ausgezeichnet.

Die Steve Cathedral Group erzählt musikalische Geschichten, die stets Raum für eigene Interpretationen geben und Band-Boss Steffen Münster beweist nicht nur mit dem Bandnamen, dass er um die Ecke denken, sondern auch spielen kann. Mit spürbarer Spielfreude, energetischen Improvisationen und erfrischender Spontanität auf der Bühne spielt die Steve Cathedral Group Stücke die im Ohr und Konzerte, die in Erinnerung bleiben! Besetzung:Steffen Münster – Gitarre/ KompositionFelix Meyerle – KlavierSebastian Nöcker – BassDominik Müller – Schlagzeug