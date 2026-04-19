Steve Hackett: Best of Genesis & Solo Gems 2026 Tour

2026 bringt STEVE HACKETT Genesis‘ Greatest Hits und seine Solo-Highlights wieder nach Deutschland!

Nach seiner erfolgreichen Tour 2025 lässt STEVE HACKETT es sich nicht nehmen, seine Fans ein weiteres Jahr mit seinen unglaublichen Gitarrenriffs zu begeistern, diesmal hat er Genesis‘ Greatest Hits sowie seine Solo-Highlights im Gepäck. Hackett freut sich außerdem, zwei neue Mitglieder seiner Band vorstellen zu dürfen: den schwedischen Keyboard-Virtuosen Lalle Larsson, der das langjährigen Bandmitglied Roger King ersetzt, sowie Felix Lehrmann, den deutschen Schlagzeuger, der die Nachfolge von Craig Blundell antritt. Mit der Best of Genesis & Solo Gems 2026 Tour macht Hackett im Mai 2026 in einigen der schönsten Hallen Deutschlands Station.

„Das Wichtigste ist, sich auf die Musik zu konzentrieren, die alles antreibt, aber es wird einige große Veränderungen in der Band geben“, sagt Hackett. „Sowohl Craig als auch Roger sind großartige Musiker, und ich weiß, dass Lalle Larsson und Felix ebenso fantastisch sein werden. Ich habe noch nie mit Lalle Larsson zusammengearbeitet, aber er ist absolut brillant und mehr als qualifiziert für die Aufgabe, Genesis von 1971 bis 1977 wieder zum Leben zu erwecken. Er ist ein absoluter Virtuose. Mit Felix Lehrmann haben wir bereits zusammengearbeitet, und wenn man ihn zusammen mit Jonas Reingold am Bass hört, ist das, als würden tausend Eisenträger mit 100 Meilen pro Stunde auf einen zukommen!“

Larsson und Lehrmann werden neben Jonas Reingold (Bass, Backing Vocals), Nad Sylvan (Gesang) und Rob Townsend (Saxophon, Flöten, zusätzliche Keyboards) ihren Platz in Hacketts Tournee-Band einnehmen. „Ich habe einige außergewöhnliche Musiker in der Band“, fügt Hackett hinzu, „und ich bin sehr zufrieden mit diesem Niveau an Virtuosen. Diese Jungs sind alle unglaubliche Profis.“

STEVE HACKETTs innovatives Gitarrenspiel war ein wesentlicher Bestandteil des klassischen Genesis-Katalogs von Nursery Cryme (1971) bis Wind And Wuthering (1977). Für viele eingefleischte Fans und auch für die neuen Generationen, die diese bahnbrechenden Juwelen gerade erst entdecken, ist dies nach wie vor die wichtigste Genesis-Ära. „Ich bin immer noch verliebt in die Idee der Musik“, sagt Hackett. „Ich liebe sie über alles. Ich bekomme jedes Mal wieder Gänsehaut und die Musik und hat mich bisher jung genug gehalten, um weiterhin mit Begeisterung auf Tournee zu gehen!“