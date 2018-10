STEVE HILL aus Kanada ist der ultimative Inbegriff von „Ein-Mann-Band“ und es ist der absolute Wahnsinn was er alleine auf der Bühne macht.Er kennt keine Grenzen. Stehend, während er seine Gitarre spielt und singt bzw. gelegentlich die Harp zum Einsatz bringt, bedient er mit dem Fuss die Bass- und Snare-Drum und lässt die Hi-Hat mit einem Drum Stick, der am Kopf seiner Gitarre befestigt ist, ertönen….sowie auch jedes weitere Percussion-Teil, das gerade in Reichweite ist. Es ist der absolute Wahnsinn, wie STEVE HILL das alles alleine spielt – gleichzeitig. Er klingt wie eine Band, und wenn man es nicht mit eigenen Augen sieht, dann glaubt man es nicht. Hier reicht nicht nur hören, die Augen wollen’s wissen.