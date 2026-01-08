Steve McCurry - ICONS

Steve McCurry ist einer der ikonischsten Fotografen unserer Zeit, weithin bekannt für sein unvergessliches Porträt des afghanischen Mädchens.

Doch sein Werk reicht weit über eine einzige Aufnahme hinaus und entfaltet sich über fast ein halbes Jahrhundert visuellen Geschichtenerzählens rund um den Globus.

McCurry ist ein Humanist durch und durch – er hält Gesichter fest, die uns nicht einfach nur anblicken, sondern unseren Blick erwidern und festhalten. Seine Bilder bewegen sich mühelos zwischen Kriegsschauplätzen und Momenten stiller Spiritualität, von uralten Tempeln bis zur Unschuld der Kindheit, und selbst zur lautlosen Poesie der Tiere.

ICONS vereint die eindrucksvollsten und bekanntesten Bilder seiner Karriere. Diese elegante und beeindruckende Retrospektive, die bereits an renommierten Orten wie Paris zu sehen war, feiert nun in Tübingen eine außergewöhnliche Premiere. Eine seltene Gelegenheit, die Tiefe, Schönheit und Menschlichkeit von McCurrys Bildsprache hautnah zu erleben.