Leidenschaft, Begeisterung, Zärtlichkeit und Kraft

„Open minded to the world out there“ So startete Steve Savage das letzte Album. Nun hat er sich, nach Jahren in Holland und der Schweiz, in Deutschland, Düsseldorf, eingerichtet. Einen Produktionsplatz in den berühmten Skyline Studios ergattert. Und er brennt seine Songs mit dem Publikum zu teilen. Denn das ist neben den fein-wilden Kompositionen über Gott und die Welt und die Liebe seine weitere große Stärke: seine Leidenschaft, Begeisterung, Zärtlichkeit und Kraft auf das Livepublikum zu übertragen. Das wird jeder bestätigen, der ihn schon mal live erlebt hat.