Der New Yorker Pianist, Songwriter und Sänger Steve Waitt tourte mit seiner Band bereits zahlreiche Male durch die USA und war auch in Europa unterwegs. Geboren und aufgewachsen im Südwesten der USA, spiegeln sich auch New Orleans und die regionalen Klang-, Hör- und Spielgewohnheiten in seinem Sound wider. Seine warme Stimme und seine hervorragenden Fähigkeiten am Piano kommen ihm dabei zugute.

Waitt besetzt mit seinem aktuellen Album „Stranger In A Stranger Land“ ein klassisches Feld der Rockhistorie. Die enorme Bandbreite von klassischer Rockmusik bis Jazz, Blues, Folk oder Country Einflüssen findet sich auf allen 13 Stücken des Albums, dicht verwoben und letztlich zu einem kompakten Ganzen zusammengefügt.

Es versprüht einen Vibe, der unweigerlich an die großen Alben und Songwriter der 70er denken lässt. Warm fließende Sounds, kleine und abgeschlossene Geschichten, großartige Musikanten, variantenreiche Instrumentierung und abwechslungsreiches Songmaterial.

Über allem ist immer der Song im Fokus: zugänglich aber niemals einfach, anspruchsvoll, aber nicht verkopft. „Stranger In A Stranger Land“ bietet eine musikalische Zeitreise - garantiert ohne sentimental zu wirken und konsequent klischeefrei!