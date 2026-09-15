Stewart Maxwell’s Blues Raiders

Katie Henry musste, aus perspnlichen Gründen, ihre komplette Tour absagen. Näheres wissen wir nicht und näheres geht uns auch nichts an.

Stewart Maxwell übernimmt spontan die gesamte Tour mit Katie Henry’s Band. Musiker bleiben in Arbeit, wir können einen tollen Bluesharper erleben und Katie Henry wird hoffentlich bald ihre Tour nachholen.

Stuart Maxwell ist einer der respektiertesten Harp Spieler der britischen Bluesszene, er war Frontman der Mick Ralphs Band (ex-Bad Company) und so weiter und er hat sich spontan entschlossen die, von Katy Henry abgesagt Tour mir deren Band zu spielen. Das who is who der Musiker mit denen er gearbeitet hat ist unentlich