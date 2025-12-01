Eine Bluesrock-Band, die ihre Zuhörer durch ihre zeitlosen Interpretationen und ihren besonderen Groove ab der ersten Sekunde fesselt und sie mitnimmt auf eine Zeitreise in die 60er, 70er und 80er.

Mit viel Leidenschaft und Hingabe werden Songs von Bob Dylan, Tom Petty, den Rolling Stones, Calvin Russell und vielen anderen interpretiert. Nicht zuletzt werden auch eigene Songs mit groovenden Rhythmen und gefühlvollen Gitarrenriffs wiedergegeben. Unaufdringliche Qualität, Spielfreude und musikalisches Gefühl vereint sich zu einer Band, die dampft, groovt und rockt.

Im Jahr 2015 gründete sie sich aus vier Mittfünfzigern, die sich gemeinsam dem Bluesrock verschworen haben. Seit nunmehr 30 Jahren machen Dietmar Sahm (Gitarre), Martin Hermann (Bass, Gesang), Harald Küstner (Schlagzeug, Gesang) und Reinhold Mathuni (Gitarre, Gesang) das, was sie am besten können – Musik.

Passender könnte auch der Bandname nicht sein. „Stick in the mud“, frei übersetzt „Die Ewiggestrigen“ oder „In der Zeit stecken geblieben“, spiegelt die musikalische Seele der vier Bandmitglieder besser als jeder andere Begriff.