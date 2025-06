Stick To Your Guns machen Hardcore, der genauso zum Nachdenken anregt wie Moshpits.

Die Band aus Orange County, Kalifornien – Jesse Barnett [Gesang], Andrew Rose [Bass], Chris Rawson [Gitarre], Josh James [Gitarre] und Adam Galindo [Schlagzeug] – sorgt mit schaurigen Grooves, erdbebenartigen Breakdowns, präzisem Riffing und fesselnden Hooks für eine spürbare und kraftvolle Entspannung.

Auf ihrem achten Album und Sharptone Records-Debüt „Keep Planting Flowers“ kanalisieren sie erneut ungezügelte Katharsis.

„In den letzten Jahren haben wir Stick To Your Guns auf die einfachste und reinste Ausdrucksform reduziert“, bemerkt Josh. „Mit der Band haben wir das Glück, ein Ventil für alles zu haben – ob für unsere Frustrationen, Ängste und Probleme oder für die Dinge, die uns am Herzen liegen. Es ist ein wunderschöner Teil des Lebens.“

Im Laufe des Jahres 2023 erarbeiteten die Musiker sorgfältig das, was später Keep Planting Flowers werden sollte, und nahmen es mit Produzent Beau Burchell auf.

„Alles sprudelte nur so aus uns heraus“, erinnert sich Josh. „Der Prozess verlief reibungslos, denn Beau ist ein großartiger Kommunikator. Er konnte uns immer klarmachen, wie wir weitermachen konnten, selbst wenn wir nicht weiterkamen. Er sorgte für einen reibungslosen Ablauf und lieferte wertvolle Impulse für die melodischen Elemente. Er kannte uns, kam aber auch aus einer anderen Welt. Seine Perspektive war von unschätzbarem Wert.“

Die Band kündigte dieses Kapitel zunächst mit „Invisible Rain“ und „Permanent Dark“ an und schürte damit die Vorfreude der Fans. Doch Stick To Your Guns legt mit der Single „Severed Forever“ richtig los. Unter Jesses kehligen Schreien, untermalt von knirschenden Gitarrenklängen, stürmt der Schlagzeug-Galopp voran. Das Trommelfeuer bricht wie eine Welle in einem eingängigen Refrain: „Are we evercatching up before it vanishes? Will it ever be enough?“Wachen wir jemals auf?“