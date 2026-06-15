Stickman Festival

Zu sehen sind Filme, die innerhalb von nur 48 Stunden entstanden sind – von der ersten Idee bis zum fertigen Export.

Ein Wochenende, ein Thema, ein technisches Handicap, keine langen Sicherheitsnetze: Genau daraus zieht die Stickman 48h Challenge ihren Reiz. Die Teams bekommen am Freitagabend ein vorgegebenes Wort und eine filmische Einschränkung – etwa eine feste Optik, Schwarz-Weiß oder nur eine Lichtquelle. Bis Sonntagabend muss der fertige Kurzfilm abgegeben sein. Nicht Hochglanz steht im Mittelpunkt, sondern Einfallsreichtum, Mut zur Entscheidung und die Lust, aus Grenzen etwas Eigenes zu machen.