"Stickman" ist eine listige, ungemein virtuose Performance für einen Mann, einen Stock, einen Fernseher und das Geheimnis der Wahrnehmung.

Sehen wir, was wir sehen? Oder sehen wir, was wir sehen sollen? Ein Spiel mit ungewissen Regeln. Darragh McLoughlin wurde für "Stickman" beim renommierten "Circus Next" ausgezeichnet.

Darragh McLoughlin ist in Irland geboren. Mit 15 Jahren fing er an zu jonglieren und zu tanzen. Nach der Schule ging er 2006 an die Jonglier Schule Katakomben in Berlin. 2008-2012 besuchte Darragh die Akademie für Zirkus- und Performancekunst in Tilburg (NL). Seitdem hat er auf zahlreichen Festivals auf der ganzen Welt teilgenommen und in über 12 Ländern Residenzen absolviert.

"Stickman" und "Mitzis Mensch" von Ariel Doron finden als Doppelabend in der Boxx in englischer Sprache statt.