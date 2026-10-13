Stiftsbasilikakonzert mit dem Bamberger Domchor

Die Reihe der Stiftsbasilikakonzerte Herrieden 2026 wird am Sonntag, 15. November 2026 mit einem Konzert des Bamberger Domchores fortgesetzt.

Unter dem Thema „Rejoice – Chormusik aus fünf Jahrhunderten“ erklingen berühmte Chorwerke von der Renaissance bis zur Gegenwart. Die Leitung des Chores hat seit 2022 Domkapellmeister Vincent Heitzer.

Der Bamberger Domchor blickt auf eine 800-jährige Tradition zurück und ist einer der wenigen noch bestehenden reinen Knabenchöre. Seine vornehmste Aufgabe ist die Mitgestaltung der Gottesdienste des Erzbischofs und des Metropolitankapitels im Bamberger Kaiserdom, häufig in Zusammenarbeit mit Mitgliedern der Bamberger Symphoniker. Derzeit besteht der Domchor aus rund 65 Jungen und Männern.

Das Konzert beginnt um 17 Uhr, Karten gibt es nur an der Abendkasse.