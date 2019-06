Stiftskirche auf dem Stadtfest

Unsere katholischen Nachbarn von St. Johannes und uns verbindet seit Jahren der ökumenisch besetzte Stand beim Stadtfest. Er befindet sich vor St. Johannes in der Froschgasse und wird von Freitagabend, 12. Juli, bis Samstagnacht, 13. Juli betrieben. Die gemeinsame Bewirtung macht Spaß. Wer Lust hat, ein paar Stunden mitzumachen, melde sich bitte im Gemeindebüro. In der Stiftskirche und in der Kirche am Markt liegen auch Listen zum Eintragen aus.